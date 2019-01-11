Чем Россия удивила Киев, а Украина поразила Москву: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 января, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Украинские военные корабли вновь пойдут через Керченский пролив;
- Албанцы блокировали закон о переименовании Македонии;
- В России хотят запретить высаживать детей-безбилетников из транспорта;
- Утратил юридическую силу план передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ;
- В России большинство граждан заботятся об окружающей среде.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1044