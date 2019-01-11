Набережные Челны, Татарстан, 11 января, 2019, 05:14 — ИА Регнум. Четверо родителей из Набережных Челнов добились признания недействующими двух пунктов городского административного регламента, определяющего порядок постановки на учёт и зачисления детей в детские сады автограда. Решение суда вступило в законную силу, а исполком внёс в нормативный акт поправки, которые нарушали права детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tolstova Olga Детский сад

Административный регламент, которым руководствуются чиновники образовательного ведомства при приёме детей на учёт и предоставлении путёвок в детские сады, в Набережных Челнах действует с марта 2016 года. Родители четырёх дошколят, не получив путёвки для своих детей, проанализировали документ и пришли к выводу, что он в ряде пунктов нарушает федеральное законодательство и их права, что и стало основанием для подачи иска в суд. Решение по делу было вынесено в конце июня 2018 года, вступило в законную силу в ноябре, но только в конце декабря исполком внёс изменения в соответствующий документ.

Спорные пункты 3.4.8. и 3.4.9 административного регламента касались расчёта возраста детей при комплектовании детсадов. Его рассчитывали на 31 декабря года, когда происходил расчёт, что фактически оставляло ещё на год домашнего обучения детей, которым три года исполнялось в январе следующего года. Матери были вынуждены ещё год сидеть с малышом дома, не имея возможности выйти на работу.

«Согласно пункту 3.4.8. Административного регламента комплектование организаций на очередной учебный год осуществляется в соответствии с утвержденным количеством групп и свободных мест в них на очередной учебный год с 1 апреля по 31 августа текущего года. Возраст детей в автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» при комплектовании рассчитывается на 31 декабря текущего года», — отмечалось в материалах дела.

При необходимости доукомплектовать дошкольные учреждения, когда требовалась смена даты расчёта возраста в автоматизированной системе, городские власти были вынуждены направлять соответствующее ходатайство в республиканское министерство образования и науки для согласования.

Рассмотрев данное дело, Набережночелнинский городской суд отметил, что «отказ в выдаче направления ребенку, возраст которого соответствует условиям предоставления муниципальной услуги, возможен только по основанию отсутствия свободного места в образовательной организации», и добавил, что федеральное законодательство не устанавливает дату расчёта возраста детей для комплектования групп.

Суд пришёл к выводу, что пункт 3.4.8. административного регламента нарушает права истцов, а у минобрнауки Татарии «отсутствуют полномочия по рассмотрению ходатайств, связанных с учетом возраста детей», так как ведомство «не наделено правом согласования данных вопросов».

Напомним, проблема с комплектованием озвучивалась родителями ещё в 2016 году. Они выходили на пикет к дверям управления дошкольного образования, требуя справедливости, но долгие годы решения проблемы не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в начале 2018 года Татария попала в число регионов-аутсайдеров по местам в детсадах для детей ясельного возраста — до трёх лет. В республике ясли оказались доступны лишь для 43% детей этого возраста.

В марте 2018 года Татарии в числе других регионов из федерального бюджета на создание мест для детей до трёх лет выделили свыше 994,3 млн рублей.

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