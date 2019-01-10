Ереван, 10 января, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Ереванский государственный русский драматический театра им К. С. Станиславского покинул один из ведущих актеров, занимающий также пост директора театра, заслуженный артист Армении Фред Давтян. В феврале 1999 года он впервые занял эту должность и продолжал играть на сцене. Над этой ситуацией очень любил подшучивать сам Фред Давтян, приговаривая: «Директор ушел домой. Теперь я артист Давтян».

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Очередной срок трудового договора Ф. Давтяна истек 30 декабря 2018 года. И на этот раз ушли оба, и директор, и артист Давтян. Замминистра культуры Назени Гарибян выразила Ф. Давтяну благодарность за многолетнюю и эффективную работу.

В рамках новой политики министерства культуры Армении трудовой договор Давтяна не был продлен, вместо него назначен другой — временно исполняющий обязанности директора, сроком на полгода. Должность врио директора досталась бывшему актеру этого же театра, известному киноактеру и шоумену, а с недавнего времени и PR-менеджеру театра им. Станиславского Юрию Игитханяну.

В последнее время в театр после долгого перерыва стали возвращаться его бывшие актеры и режиссеры. Недавно назначенный новый художественный руководитель театра режиссер Карен Нерсисян и вовсе вернулся из России в Армению и уже репетирует «Ромео и Джульетту», премьера планируется весной этого года. Заслуженная артистка Армении Ирина Арутюнян после пятилетнего перерыва тоже вернулась в родной театр, где ранее проработала более 15 лет.

О том, почему возвращаются актеры, и своих планах на будущее рассказал в интервью ИА REGNUM врио директора театра Юрий Игитханян.

Театр — это магия. Она притягивает, и человек театра, человек, который любит театр, без этой магии не сможет жить долго. Да, возвращения есть, они будут, и дай Бог, чтобы у нас и дальше все было хорошо.

Конечно, это было своего рода сюрпризом. Это очень ответственная должность, ответственное призвание. Я повторюсь, это магическое место, и что самое главное — это родное место. Поэтому для меня стало сюрпризом такое предложение. Но я подумал, почему бы и нет? Почему бы все свои организаторские и продюсерские навыки не направить на благо любимого театра?

Совмещать работу актера и директора — очень сложно. В первый период однозначно этого не будет. Но когда уже все встанет на рельсы, проблем будет меньше, зрительный зал будет полон, комфортно будет работать всем актерам и работникам театра, а также зрителям находиться в здании театра, тогда, думаю, можно будет об этом поговорить.

Хотелось бы, чтобы это был приказ о том, что Театр приостанавливает свою деятельность в этом здании, потому что здание становится на капитальный ремонт, переоснащение звуко‑ и световой техники, отопления, кондиционирования, переоснащения зрительского зала. Вторым приказом я бы хотел, чтобы было повышение зарплат актерам и всем работникам театра. Но это все с приставкой бы.

Тем не менее я уверен, что этим приказам быть в нашей действительности. С позитивным настроем мы начинаем нашу работу в тандеме с нашим художественным руководителем Кареном Нерсисяном. Я уверен, что у нас все получится, все будет хорошо, ведь у нас прекрасная труппа, прекрасный коллектив.

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