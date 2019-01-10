Вашингтон, 10 января, 2019, 23:48 — ИА Регнум. США поддерживают раскольническую неканоническую православную церковь Украины (ПЦУ), заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает 10 января УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Филарет

По его словам, объявление ПЦУ о своей автокефалии — «историческое достижение», и США поддерживают «независимость» ПЦУ. Помпео считает, что создание раскольнической церкви — это проявление «религиозной свободы» на Украине.

Напомним, так называемая «независимость» ПЦУ — не более чем пропагандистский миф, не имеющий ничего общего с реальностью. Так, новая украинская церковь на самом деле не входит в список автокефальных церквей Константинопольского патриархата, а является непризнанной церковью.

Так, Белорусская, Польская и Русская православные церкви официально отказались признавать ПЦУ, а канонической православной церковью на Украине была и остается УПЦ МП.