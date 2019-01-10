Токио, 10 января, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на максимальный прогресс в итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает 10 января агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Такое заявление Синдзо Абэ сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Терезой Мэй.

«Переговоры ведут две стороны, поэтому я не могу заранее судить об их результате, но надеюсь достичь максимального прогресса на переговорах с президентом Путиным», — сказал Абэ в Лондоне.

Напомним, очередные российско-японские переговоры на высшем уровне запланированы в конце января и состоятся в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января 2019 года МИД РФ официально пояснил послу Японии, что мирный договор возможен лишь при безоговорочном признании суверенитета России над южными Курильскими островами.

Разъяснения были даны японскому дипломату после ряда заявлений высокопоставленных представителей властей Японии на тему передачи Токио южных Курил.

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