Нижний Новгород, 10 января, 2019, 22:22 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде региональный оператор в период новогодних праздников выявил десятки незарегистрированных мест скопления твердых коммунальных отходов (ТКО). По данным ООО «Нижэкология-НН», все обнаруженные объекты не были учтены в реестре контейнерных площадок.

ИА REGNUM Мусор

«Многие из них были расположены в труднодоступных местах, на охраняемой территории, или огорожены заборами, об их местонахождении было неизвестно зачастую даже муниципалитетам, данные которых мы использовали при составлении реестра», — цитирует исполнительного директора предприятия Дениса Паршина «НТА-Приволжье».

По его словам, отходообразователи не заключили договор с региональным оператором, в связи с чем и возникали непредвиденные ситуации. Теперь, по мере выявления таких площадок, они будут оперативно добавлены в графики маршрутов транспортных компаний. Оператор же вносит соответствующие поправки в реестр.

«Однако, просим и самих отходообразователей озаботиться предоставлением актуальной информации во избежание завалов на собственных контейнерных площадках», — заключил Паршин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ООО «Нижэкология-НН» отвечает за первую зону — «Новоигумновскую». В нее попали Нижний Новгород, исключая Сормовский район, а также Дзержинск и Володарский район области. Тариф составляет 665,67 рубля за кубометр (с учетом НДС) и будет единым на весь год.

Чтобы не допустить провала реформы в первые же дни, власти области подстраховались. Был введен ручной контроль за ситуацией — с 24 декабря 2018 года была запущена горячая линия Госжилинспекции, на которую жители могут обращаться по вопросам несвоевременного вывоза ТКО, переполнения контейнеров, неудовлетворительного содержания контейнерных площадок. В конце декабря также были созданы рабочие группы, в которые вошли не только сотрудники инспекции, но и представители региональных операторов, районных администраций и областного министерства экологии и природных ресурсов. А главы районов и городов поставили старт реформы на личный контроль.

В первые дни работы системы от жителей поступило более 400 обращений на горячую линию по вопросам сбора ТКО.

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