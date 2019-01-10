Ереван, 10 января, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Бывшему министру обороны Армении Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в рамках дела 1 марта, сообщает armtimes.com со ссылкой на собственные источники.

ИА REGNUM Сейран Оганян

Оганяну предъявлено обвинение по признакам статьи 300.1 («Свержение конституционного строя») УК Армении.

В Специальной следственной службе Армении эту информацию никак не прокомментировали.

Сам Оганян в ответ на вопрос издания ответил, что не дает интервью по телефону.

«Обратитесь к правоохранителям, я не хочу отвечать», — сказал экс-министр.

По тому же делу и по той же статье обвинения предъявлены также экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, который арестован, экс-министру обороны Армении Микаелу Арутюняну, который находится в бегах, а также экс-генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, который в 2008 году был главой Ереванского гарнизона ВС Армении.

Оганян в 2008 году занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и, согласно официальным данным, проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, заявляя о победе своего кандидата и массовых нарушениях. Акции протеста вылились 1−2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены. Одним из лидеров оппозиции в 2008 году был также нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Согласно материалам следствия, Роберт Кочарян и другие обвиняемые по этому делу использовали против протестующих армию, на что не имели права по Конституции.

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