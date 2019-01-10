Киев, 10 января, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Украина в 2019 году должна вернуть государственный долг в размере $14,2 млрд, сообщает 10 января УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По данным министерства финансов Украины, платежи в иностранной валюте составят порядка $9 млрд. При этом Киев продолжит работать с МВФ над получением очередных траншей, а также будет брать кредиты у ЕС и Всемирного банка. Финансовое ведомство Украины отмечает, что новые кредиты позволят Киеву оплачивать долги, чтобы получать следующие кредиты.

Напомним, государственный долг Украины составляет около $75 млрд. По мнению экспертов, Украина наращивает свои внешние долги, а не снижает их, причем это возможно только потому, что Киев играет на руку антироссийской политике США.