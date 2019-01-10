Москва, 10 января, 2019, 20:33 — ИА Регнум. В телерадиокомпании «Би-би-си» уверены, что её деятельность в России соответствует законодательству страны. Об этом 10 января заявил Rambler News Service представитель британской медиакорпорации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

«Как международный вещатель, «Би-би-си» работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России», — отметили в компании.

Представитель «Би-би-си» также подчеркнул, что компания готова предоставить российским надзорным органам всю требуемую информацию в случае поступления соответствующего запроса.

Детали претензий Роскомнадзора, как сообщается, представитель «Би-би-си» комментировать не стал.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Роскомнадзор заявил о выявлении в текстах Русской службы BBC «материалов, транслирующих идеологические установки международных террористических организаций» — в частности, цитат лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра Аль-Багдади.

Сообщалось, что в настоящее время проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства.