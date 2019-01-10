Пекин, 10 января, 2019, 20:32 — ИА Регнум. По данным министерства коммерции КНР, в 2018 году в российско-китайском товарообороте достигнут важный психологический и символический рубеж: его совокупный объем не только достиг, но и превысил 100 млрд долларов, сообщает 10 января Синьхуа.

Mil.ru Россия и Китай

100-миллиарный рубеж был достигнут в середине декабря, поэтому прошедший год в Китае называют «годом достижений в торгово-экономическом сотрудничестве», — заявил официальный представитель названного китайского министерства Гао Фэн на очередной ведомственной пресс-конференции в Пекине.

Среди основных торговых партнеров Китая Россия лидирует по темпам роста взаимного товарооборота, причем примерно одинаковыми темпами растут обмены продукцией высоких технологий и сельского хозяйства — соответственно 29% и 31%.

Быстрыми темпами развиваются совместные стратегические проекты в таких показательных по важности сферах, как энергетика, космос, ядерная сфера, строительство трансграничной инфраструктуры, освоение Арктики и цифровых технологий.

Важное внимание уделяется региональному, в особенности приграничному взаимодействию; стороны сполна использовали потенциал таких площадок, как Китайская международная импортная выставка в Шанхае и Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке. Стороны поддерживают тесные контакты в рамках ряда международных объединений и организаций — БРИКС, ШОС, «Группе двадцати» и др.

Обращая внимание, что в наступившем 2019 году отмечается 70-летие установления между странами дипломатических отношений, Гао Фэн заявил, что «китайская сторона вместе с российской готова и дальше расширять масштаб, увеличивать глубину и повышать уровень двусторонних торгово-экономических отношений, тем самым придавая новый мощный импульс отношениям всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».