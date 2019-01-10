Скопье, 10 января, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Парламент Македонии на заседании 10 января не смог принять законопроект о внесении поправок в конституцию, предусматривающих переименование страны в рамках соглашения с Грецией, передаёт «Македонское информационное агентство».

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В первом чтении документ был принят в октябре минувшего года большинством в 80 из 120 голосов парламентариев. Теперь же для утверждения закона в окончательном чтении правящему «Социал-демократическому союзу Македонии» Зорана Заева не удалось набрать необходимого количества голосов.

Как сообщается, поддержать поправки отказались представители Движения БЕСА — одной из партий, представляющих интересы албанского этнического меньшинства, имеющей пять депутатских мандатов.

Поводом для разногласий послужил пункт законопроекта, согласно которому гражданство в новых паспортах должно указываться как «македонское — гражданин Республики Северная Македония». Представители проалбанской партии выступают против указания национальной принадлежности в документе и предлагают внести вместо этого указание происхождения — «из Македонии».

Ни трёхдневные дебаты в парламенте, ни переговоры премьер-министра Зорана Заева с лидером БЕСА Билялом Касами не дали результата, и стороны так и не смогли прийти к варианту, который устроил бы и остальных депутатов.

Представители бывшей правящей, а ныне главной оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ отказались участвовать в обсуждении поправок и вместе со своими сторонниками вышли на акцию протеста перед зданием парламента. К их акции присоединились также представители патриотических объединений.