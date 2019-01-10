Каир, 10 января, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в случае необходимости его страна может возобновить боевые действия в Сирийской Арабской Республике в любой момент, хотя в Вашингтоне и надеются, что до этого дело не дойдёт. Соответствующее заявление Помпео сделал сегодня, 10 января, выступая в Американском университете Каира.

NATO Майкл Помпео

Напомним, что в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские войска в ближайшее время покинуть Сирию. Внутриполитические оппоненты Трампа тут же раскритиковали его за данное решение, заявив, что президент упускает победу в Сирии. Министр обороны США Джеймс Мэттис публично высказал свое несогласие с решением Трампа и был вынужден уйти в отставку.

Госсекретарь Помпео пытается всячески смягчить последствия от решения Трампа вывести войска и Сирии. Сейчас госсекретарь совершает турне по странам Ближнего Востока и убеждает американских союзников-сатллетов в том, что стратегия США в регионе не меняется, а вывод войск из Сирии — это лишь тактика. В чём именно заключается стратегия США на Ближнем Востоке, Помпео пока внятно не озвучил.

Стоит отметить, что американская стратегия на Ближнем Востоке стала кардинально меняться ещё при Буше-младшем. Тогдашний госсекретарь Кондолиза Райс в том же Американском университете Каира заявила, США меняют свою стратегию на Ближнем Востоке на 180 градусов. Вашингтон отказался от поддержки авторитарных режимов в ближневосточных странах и начал поддерживать «тяжелую работу сил демократии». Это изменение стратегии обернулось печально известной «арабской весной», которая погрузила относительно стабильный регион в полный хаос и кровавые войны, последствия которых сказываются до сих пор.

Выступая в Каире, Помпео напомнил, что администрация Трампа уже дважды бомбила Сирию из-за того, что правительственные силы якобы применяли химическое оружие. Однако всем уже понятно, что у сил Асада нет химического оружия, и его применение — это провокация американских и британских спецслужб, выполненная руками террористов в Сирии.

Тем не менее Помпео подчеркивает, что если понадобится, США снова будут бомбить Сирию.