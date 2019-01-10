Каракас, 10 января, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 10 января принёс присягу и официально вступил в должность главы государства на второй срок — с 2019 по 2025 годы. Церемония инаугурации президента транслировалась в прямом эфире телевидения Венесуэлы.

Hugoshi Николас Мадуро

Николас Мадуро опирается на Национальное учредительное собрание, включающее его сторонников, вместо оппозиционного парламента — Национальной ассамблеи Венесуэлы, которая с конца 2015 года находится под контролем его политических противников. По этой причине Мадуро принёс присягу не парламентариям, а Верховному суду.

США отказались признавать президентство Николаса Мадуро и заявили о намерении продолжать оказывать давление на Каракас. Легитимность его переизбрания не признал и Европейский парламент. «Группа Лимы», включающая 13 латиноамериканских государств, также призвала Мадуро отказаться от повторного вступления в должность и передать исполнительную власть парламенту.

Президентские выборы в Венесуэле состоялись в мае 2018 года. Николас Мадуро одержал на них победу, набрав около 70% голосов в свою поддержку.