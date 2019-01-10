Вашингтон, 10 января, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Выбранные Дональдом Трампом образцы конструкций для стены на мексиканской границе можно распилить пилой, сообщает 10 января телеканал NBC.

Romel Jacinto Пограничная стена между США и Мексикой

По утверждению телеканала, к таким выводам пришли специалисты министерства внутренней безопасности США после тестирования на прочность стальных брусков, которые должны были стать основой стены на границе с Мексикой.

Уточняется, что восемь образцов этих брусьев или столбов были выбраны Трампом в марте 2018 года, и все они оказались ненадежны.

Тем не менее представитель министерства внутренней безопасности Кэти Уолдман заявила, что стена, «через которую можно проникнуть, является ценным препятствием, которое позволит вовремя отреагировать на незаконный проход».

Как сообщало ИА REGNUM, возведение стены на границе с Мексикой является одним из главных предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, стена позволит пресечь наркотрафик и нелегальную миграцию.