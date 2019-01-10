Киев, 10 января, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко назвал поставку американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» «очень эффективным символом», который якобы «испугал российских танкистов». Соответствующее заявление глава государства сделал 10 января, выступая перед жителями г. Здолбунов Ровенской области.

President.gov.ua Петр Порошенко

«Раньше украинские позиции обстреливались из танков. Как только они узнали, что на вооружение поступили «Джевелины», российские танкисты отказываются выезжать на позиции. Это несет чрезвычайно эффективный психологический эффект от поступления «Джавелинов» на вооружение ВСУ», — сказал Порошенко.

По его словам, быстрые темпы создания ВСУ удивили генералов НАТО.

«В 2014 году, и мы имели возможность не один раз в этом убедиться, враг не учёл украинского патриотизма, не учёл единства народа, не учёл волонтёров, не учёл добровольцев, которые были готовы с голыми руками защищать страну. Мы с вами возродили украинское войско за невиданный в истории термин. Четырехзвёздные американские генералы, генералы других стран НАТО говорили, что четыре-пять лет нужно для создания одной бригады. Мы за четыре года создали вооруженные силы Украины», — добавил Порошенко.

Он напомнил, что Украина выделяет на сектор безопасности и обороны более 5% ВВП.

«Сегодня это сотни тысяч должным образом подготовленных, хорошо вооруженных, обеспеченных всем необходимым воинов с вещевым, медицинским, пищевым, боевым, жилищным и другим обеспечением. Они наконец-то начали воспитываться на украинских традициях. Наша армия способна противостоять врагу, численность которого превышает в разы. И это не граница её возможностей. Армия наращивает свою силу. Бюджет выделяет на нужды обороны и безопасности сумму, которая превышает 5% внутреннего валового продукта… Сегодня мы все поняли — тот, кто не кормит свою армию, точно будет кормить чужую», — подчеркнул Порошенко.

Президент заверил, что к 2020 году ВСУ перейдут на стандарты НАТО и не позволят оккупировать Азовское море и Керченский пролив.

«К 2020 году ВСУ будут организованы и будут полностью способны действовать по стандартам НАТО, в соответствии с законом «О национальной безопасности»… Мы не дадим совершить оккупацию ни Азовского моря, ни Керченского пролива… За агрессию Кремль будет платить высокую цену. Настанет день, когда эта цена окажется для Кремля точно неподъемной. И мы вернем и Крым, и оккупированную часть Донбасса. Вернем, если сохраним наше единство, сохраним государственность, сохраним веру в свои силы и сохраним направление европейского курса», — сказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина ожидает от НАТО и США очередную военную помощь.

«Угроза России не только Украине, но и угроза Европе в целом. США Россия воспринимается как угроза, а такого не было раньше. Поэтому мы уже работаем вместе. Мы ожидаем продолжения помощи по увеличению оборонных возможностей. Мы ожидаем еще и развития конкретных проектов в сфере энергетики, энергетической безопасности», — сказал Чалый.

Напомним, накануне бывший посол США на Украине, директор Атлантического совета (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что «через два-три месяца мы увидим, что США дают оружие Киеву и объявят о новых санкциях против РФ в связи с агрессией России в Керченском проливе». Он сообщил, что сейчас достаточно аргументов «для предоставления противокорабельных ракет и патрульных кораблей, возможно, что и другого военного оборудования».