Киев, 10 января, 2019, 19:21 — ИА Регнум. «Президент Украины Петр Порошенко считает неправильным, что священники канонической Украинской православной церкви молятся за патриарха Русской православной церкви Кирилла, который принимает участие в коллегии Министерства обороны Российской Федерации, где планируется нападение на Украину». Соответствующее заявление Порошенко сделал 10 января, выступая перед жителями г. Здолбунов Ровенской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Символ веры по-украински

«С томосом процесс не завершается, он только начинается. Двери церкви открыты, чтобы к ней присоединялось все больше и больше приходов. Не силой, никто за уши тянуть не будет, а верой. Очень просто отвечать на вопрос: скажите, а правильно, что в церкви молятся за власть и воинство другого государства, которое напало на Украину? Правильно ли, когда молятся за патриарха Кирилла, который принимает участие в коллегии Министерства обороны Российской Федерации, где планируется нападение на Украину? Поддерживаете ли вы утверждение, что Украина является канонической территорией российской церкви?» — задал вопрос Порошенко.

Он заявил, что созданием ПЦУ Киев «сбрасывает путы и ярмо» со стороны Кремля.

«Этим решением мы эти путы, это ярмо сбрасываем… Вы не представляете, сколько поздравлений от наших международных партнеров Украина получила за эти дни. … А это значит, что мы движемся правильной дорогой, потому что в Писании сказано: ты не можешь всем нравиться… Именно поэтому Кремль так корчится от нашей автокефалии. И это дополнительный аргумент, что мы движемся в правильном направлении», — считает Порошенко.

Президент Украины также обвинил Россию в попытке разжечь на Украине «противостояние на религиозной почве».

«Но все что Кремль может противопоставить нашей победе — это только грязные фейки, это попытка разжечь противостояние на религиозной почве. Но я отмечал и отмечаю, что ничего у Москвы не выйдет. Когда они ждали, чтобы пролилась кровь или в украинском парламенте, когда голосовалась поддержка к моему обращению к Вселенскому патриарху, провоцировали драку… Единственное, чего они хотят, — они хотят крови. Единственное, чего мы хотим и с чем мы идем, — мы идем с молитвой и с любовью. Этим отличаются наши церкви», — подчеркнул Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота) заявил, что в Хмельницкой области шесть приходов перешли из канонической УПЦ в Православную церковь Украины. 5 января 2019 года спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что уже более 40 приходов бывшей канонической Украинской православной церкви перешли к новообразованной Православной церкви Украины.

В интернете создана интерактивная карта перехода приходов в состав ПЦУ. Предстоятель православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сказал, что все верующие Украины должны добровольно выбирать свой религиозный центр.