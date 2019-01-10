Луганск, 10 января, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Западные страны продают Украине оружие, не заботясь о жителях Донбасса, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 10 января «Луганский информационный центр».

U.S. Army Europe ВСУ

Марочко отметил, что, по словам украинского посла в Канаде Андрея Шевченко, Оттава предоставит Киеву в 2019 году канадские снайперские винтовки. Подполковник уверен, что это не первая и не последняя поставка оружия на Украину. Так, отметил военный, Запад формально заявляет о том, что конфликт в Донбассе должен быть решен мирно, однако при этом западные страны преследуют лишь свои финансовые интересы, тогда как кураторы Киева «требуют крови».

Напомним, гражданская война в Донбассе длится пятый год, и Украина не намерена ее прекращать мирно. При этом ежедневно мирные жители подвергаются опасности в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.