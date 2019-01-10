Киев, 10 января, 2019, 21:07 — ИА Регнум. Впервые за 10 лет ни один из украинских теннисистов не вышел в Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open), сообщает 10 января УНИАН.

marijana1 Теннис

Согласно сообщению, единственным претендентом на участие в турнире от Украины был Сергей Стаховский, однако он проиграл в полуфинале отборочного цикла Australian Open. В последний раз никто из украинских теннисистов не вышел в турнир Большого шлема в 2008 году.

Напомним, ранее два украинских теннисиста Глеб и Вадим Алексеенко были пожизненно отстранены от соревнований за договорные матчи. Глеб и Вадим — браться близнецы в возрасте 35 лет, они нарушали правила турниров серии Futures в Румынии, России, Германии и Турции.