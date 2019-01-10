Санкт-Петербург, 10 января, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Петербургский аэропорт «Пулково» в период новогодних и рождественских праздников, с 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, обслужил 709 086 пассажиров, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Чемоданы в аэропорту

При этом несколько направлений пользовались особой популярностью у воздушных путешественников, имеющих возможность провести зимние каникулы в других городах и странах.

«Самыми популярными российскими направлениями в праздничные дни стали Москва, Калининград, Сочи, Краснодар и Мурманск. Среди зарубежных пунктов наибольшим спросом у авиапутешественников пользовались Минск (Белоруссия), Тбилиси (Грузия), Франкфурт-на-Майне (Германия), Лондон (Великобритания) и Стамбул (Турция)», — сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта.

Среди дальних маршрутов самым востребованным направлением полетов из Санкт-Петербурга оказался Дубай (ОАЭ), куда летали как регулярные, так и чартерные рейсы.

Аэропорт «Пулково» в 2018 году обслужил более 18 млн человек, что на 11,8% превышает показатель за 2017 год. По этому показателю петербургский аэропорт занимает четвертое место в России, после трех аэропортов Москвы.