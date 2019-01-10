Москва, 10 января, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Чем ниже официальный уровень инфляции, тем это выгоднее правительству РФ, которое получает возможность лишь незначительно индексировать размер пенсий и прочих социальных выплат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Олег Комолов, комментируя данные Росстата о том, что рост потребительских цен в России в 2018 году составил 4,3%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Считать нужно не средний уровень роста цен по экономике — это бессмысленно, — заметил Комолов. — Куда важнее индивидуальная инфляция, то есть рост цен на товары, наиболее значимые для той или иной социальной категории. Учитывая, что, по данным Росстата, у нас половина населения тратит большую часть своих средств на покупку еды и одежды, то и оценивать в первую очередь надо эти товарные группы. А Росстат использует весьма сомнительную методологию — объединяя в одну корзину и продукты питания, и, например, зарубежные поездки. Однако зарубежная поездка для большинства наших соотечественников вещь мало актуальная, поскольку только у 30% наших сограждан заграничные паспорта. Росстат на это не смотрит и считает среднюю температуру по больнице».

Индивидуальная же инфляция, как полагает эксперт, намного выше, чем та средняя цифра, которую выдаёт Росстат.

«Правительству РФ выгодно занижение инфляции по двум причинам, — уточнил Комолов. — Первая — политическая, так как чем ниже показатели инфляции, тем более красиво в глазах населения выглядит политика правительства, которое якобы достигает поставленных целей. Вторая причина — экономическая. Низкая инфляция позволяет индексировать социальные выплаты на меньший размер. Это не решает проблем низкого уровня жизни. Более того, подрывается потребительский спрос, а в условиях падения реальных доходов населения уже четвёртый год это создаёт ещё больше негатива для долгосрочного роста экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), рост потребительских цен в России в 2018 году составил 4,3%. Ранее это ведомство предварительно оценивало инфляцию в стране в 4,2%.

В декабре, как сообщается, потребительские цены выросли на 0,8%. В том числе в десяти регионах страны зафиксирован рост цен на 1,2% и более.