Москва, 10 января, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Большая часть воды из затопленного Тушинского тоннеля уже откачана, и машины спецтехники начинают разъезжаться, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Волоколамский тоннель

Дарья Антонова ИА REGNUM Машины спецтехники на Волоколамском шоссе

Дарья Антонова ИА REGNUM Волоколамский тоннель

10 января в Москве произошло ЧП — потоки воды вылились в Тушинский тоннель, перекрыв Волоколамское шоссе. Причиной затопления стал провал грунта в одном из шлюзов канала им. Москвы, площадь которого составила 50 кв. метров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Из-за провала грунта образовалась дыра

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал случившуюся аварию серьёзной и пояснил, что стенка канала имени Москвы дала протечку, вследствие чего большое количество воды и грязи вытекло в Тушинский тоннель. Движение автомобилей пришлось остановить, однако после того, как будет укреплена стенка и выкачана вода из самого тоннеля, он будет открыт для автомобилей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция на месте ЧП

Дарья Антонова ИА REGNUM Ближе к вечеру техника начала разъезжаться

Дарья Антонова ИА REGNUM Рабочие на Волоколамском шоссе

В настоящее время существенной течи нет. Откачивать воду стали примерно с трёх часов дня — в этом время на месте уже дежурили рабочие, полиция и оперативные службы. Движение на шоссе обещают запустить утром 11 января. Пострадавших при аварии, согласно официальным данным, не было.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция перекрыла движение

Как сообщало ИА REGNUM, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал избегать поездок в район Волоколамского шоссе в течение дня. Движение по внутренней стороне МКАД перед Волоколамским шоссе сильно затруднено, и съезд с внутренней стороны Кольцевой дороги на Трикотажный проезд закрыт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина спецтехники приступила к работам

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