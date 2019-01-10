Ярославль, 10 января, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Власти Ярославской области рассказали жителям, как правильно собрать валежник. Делать это позволяет новый областной закон и положения Лесного кодекса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Валежник — это остатки стволов деревьев, сучьев, лежащие на земле вследствие естественного отмирания или повреждения, — пояснил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. — Сухостой, например, сюда не относится, и его вырубка новым законом не разрешена.

Сбор валежника допускается только для бытовых нужд граждан ручным способом на всей территории земель лесного фонда в границах Ярославской области. Каких-либо разрешений и заключения договоров при этом не требуется.

Сбор и перемещение валежника механическими транспортными средствами запрещены, — добавил Николай Савельев. — Также запрещен сбор стволов деревьев, имеющих следы спиливания или срубания. В случае транспортировки незаконно заготовленной древесины нарушителю не удастся оправдать отсутствие сопроводительных документов тем, что она получена якобы при сборе валежника.

Власти региона предупредили, что за незаконную рубку зеленых насаждений предусмотрена административная ответственность, а в случае значительного ущерба — и уголовная.