Варшава, 11 января, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Оппоненты правящей партии Польши «Право и Справедливость» ополчились на традиционно занимающую сильные позиции в польской политике Католическую церковь. Почему Костел подвергается атаке со стороны различных политических сил, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Костел в Польше

«Отделения Костела от государства» требует группа оппозиционных польских партий. Свою позицию они объясняют тем, что не все поляки согласны с государственным финансированием церкви или школьной программой, включающей изучение религии. Идея более светского государства, в котором Церковь не присутствует столь открыто, как сейчас, становится все более популярной в Польше, несмотря на то, что около 90% ее населения причисляют себя к католикам.

Интересно, что одним из главных обвинений в сторону польской Католической церкви стала ее политизация — поддержка правящей партии «Право и Справедливость». А там, где есть поддержка, есть место и ответственности за промахи партнера. Но и не только дружба с правящей партией создает проблемы для Костела.

Читайте подробности в статье Католическую церковь в Польше хотят оторвать от государства

Читайте также другие статьи Станислава Стремидловского, посвященные событиям в Польше и Восточной Европе.