Чебоксары, 10 января, 2019, 16:41 — ИА Регнум. В Чувашии освоено более 92% средств дорожного фонда республики. В минтрансе республики ссылаются на то, что дополнительные средства были получены под конец года, поэтому освоение было «физически не возможно», а также на невыполнение «ряда дорожных объектов», сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Cap.ru Данные минтранса Чувашии

В 2018 году объем дорожного фонда составил рекордные 5030,4 млн рублей. Из них освоено 4 636,3 млн рублей (92,2%). Из указанных средств дорожного фонда на содержание и ремонт дорог было предусмотрено 2835,1 млн рублей (освоено 93,6%), на строительство дорог — 1632,6 млн рублей (освоено 89,3%), на организацию и обеспечение безопасности дорожного движения — 122,5 млн рублей (освоено 99%), на содержание службы заказчика — 46,1 млн рублей (освоено 93,6%).

В целом остаток дорожного фонда составил 394,1 млн рублей.

«Из них 96,9 млн рублей поступили дополнительно после 20 ноября 2018 года. Контрактация и освоение выделенных финансовых средств в конце года физически не возможна. Оставшиеся денежные средства в размере 297,2 млн рублей образовались в результате экономии в ходе выполнения работ и невыполнения ряда дорожных объектов, которые планируется выполнить в текущем году», — поясняют в минтрансе Чувашии.

Cap.ru Данные минтранса Чувашии

Согласно представленным данным, экономия в результате проведения торгов составила 51,3 млн рублей, невыполнение работ по дорожным объектам — 245,9 млн рублей. О каких объекта идёт речь, не уточняется.

Всего в прошлом году на средства дорожного фонда республики построено и реконструировано 42 км дорог, отремонтировано 305 км, 72 проезда и дороги в 191 дворе.

Читайте также: «Беда»: в Чувашии 2 млрд рублей дорожного фонда не освоены

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги в 2018 году в границах Чебоксарской агломерации отремонтировано 150 км автомобильных дорог региональной и местной сети (агломерация включает Чебоксары, Новочебоксарск, Чебоксарский и Моргаушский районы). Работы шли на 75 объектах с общим объёмом финансирования 1464 млн рублей, из них 730 млн рублей составили федеральные средства.