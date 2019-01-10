Москва, 10 января, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Пока что подорожание бензина не носит какого-то ажиотажного характера. Оно было ожидаемо: поскольку с 1 января 2019 года выросла ставка НДС, в решениях по «заморозке» цен на топливном рынке оговаривалось повышение цен в среднем в пределах 1,7% с начала года. В целом в этом году правительство намерено удерживать ценовую ситуацию на рынке топлива в пределах общей инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Против такой возможности работают резкий, в полтора раза, рост акцизов на моторные топлива, снижение экспортной пошлины, а также возобновившийся рост стоимости нефти. Для компенсации негативных эффектов вводится «отрицательный акциз» и так называемый «демпфирующий механизм», которые должны поддержать НПЗ, производящие качественное топливо. А к марту, возможно, будет введен механизм плавающих акцизов, привязанных к нефтяным ценам.

«Однако часть этих мер еще предстоит разработать, а уже действующие меры компенсации пока слабо проявляют себя. Еще не наработаны процедуры и не накоплен опыт, поэтому еще рано судить, насколько они окажутся действенными, и в какой степени правительству удастся удержать ситуацию на топливном рынке под контролем», — пояснил эксперт.

Как сообщалоИА REGNUM, с 1 января 2018 года в России выросли акцизы на бензин и дизельное топливо. Акцизы за тонну бензина увеличились на 2,7 тыс. рублей и составили 8,258 тыс. рублей, а за тонну дизтоплива — на 3,7 тыс. рублей, достигнув 11,892 тыс. рублей.

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