Москва, 10 января, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Авария в Тушинском тоннеле в Москве произошла из-за разрушения стенки канала имени Москвы, заявил 10 января мэр Сергей Собянин. Его комментарий опубликован на официальном портале мэра столицы.

Mos.ru Аварийная служба

«К сожалению, стенка канала имени Москвы дала протечку, и, соответственно, достаточно много воды и грязи вытекло в Тушинский тоннель. Пришлось приостановить движение. Авария достаточно серьезная. Сейчас идет сброс воды в соответствующем шлюзе. После этого будет укреплена стенка и выкачана вода из самого тоннеля. После этого он будет открыт для автомобилей», — сказал он.

Собянин надеется, что до завтрашнего утра все аварийные работы будут проведены. Мэр рассказал, что на месте ЧП работают все аварийные службы города, работает оперативный штаб.

Пострадавших, по словам главы столицы, не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 10 января потоки воды вылились в Тушинский тоннель. Перекрыто Волоколамское шоссе и съезд с МКАД.