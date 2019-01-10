Ярославль, 10 января, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля не отрицает планы повысить стоимость проезда в общественном транспорте, но не называет дату и размер роста. Как сообщало ранее ИА REGNUM, за повышение тарифа для населения выступил директор «Яргорэлектротранса». По его словам «предприятие несет убытки». Экономически обоснованный тариф уже повышен.

Мэрия Ярославля

Департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области установлена новая предельная величина стоимости проезда в общественном транспорте. Согласно ей Ярославль имеет право повысить стоимость проезда в течение года. В ближайшие дни таких мер предпринимать не планируется. О новых расценках и сроках жители будут проинформированы заблаговременно, — сказал начальник управления транспорта департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Сейчас проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе в Ярославле стоит 23 рубля, в маршрутном такси — 26.