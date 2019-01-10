Магнитогорск, Челябинская область, 10 января, 2019, 15:03 — ИА Регнум. В Магнитогорске выписаны из больниц два человека, которые пострадали при обрушении подъезда десятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164. Больницы покинули 13-летний подросток и его бабушка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Челябинской области.

Mchs.gov.ru Трагедия в Магнитогорске

Сейчас на лечении остаются четверо пострадавших при обрушении подъезда. Двое находятся на лечении в Магнитогорске, один в Челябинске, а 10-месячный младенец, спасённый днём 1 января, в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушение седьмого подъезда произошло рано утром 31 декабря. Погибли 39 человек.

Восьмой и остатки седьмого подъезда будут демонтированы. На их месте появятся мемориал и благоустроенная площадка.