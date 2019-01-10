Москва, 11 января, 2019, 01:23 — ИА Регнум. Что принес 2018 год системе мировой безопасности? О том, какие события оказали на эту сферу максимальное влияние и почему тенденции в мировом масштабе трудно назвать стабилизирующими, рассказывает в своей статье военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Масштабным событием, которое будет, судя по всему, иметь далеко идущие последствия, стало заявление президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Хотя виновником такого решения и была объявлена Россия, по сути, этот шаг направлен в не меньшей степени против Китая, обладающего значительным количеством баллистических ракет средней дальности. Именно такие ракеты составляют заметную часть сил ядерного сдерживания, которым располагает Пекин.

Попытка же заставить Россию оправдываться за создание крылатой ракеты 9М729 не привела ни к чему, Россия не поддержала разговор. Кроме того, было отдельно отмечено российскими представителями, что раскрывать детальные характеристики этого изделия никто не собирается. Вывод для ДРСМД отсюда следует неблагоприятный, скорее всего, 2019 год станет для него последним.

Важными событиями стали также уход США из Сирии и выход всё тех же США из ядерной сделки с Ираном. В целом можно сказать, что система международной безопасности ныне вступила в некий переходный период, который может завершиться либо выработкой новых ограничений, либо безудержной хаотизацией.

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