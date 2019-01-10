Краснокамск, Пермский край, 10 января, 2019, 14:57 — ИА Регнум. В Краснокамске Пермского края расторгнут трудовой договор с директором школы, где в ноябре 2018 года между учащимися среднего звена произошёл конфликт и пятиклассница получила травмы. Кроме того, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в краевой прокуратуре.

С. Низовая. Не смей. 1955

Надзорное ведомство обнародовало итоги проверки краснокамской средней общеобразовательной школы по факту инцидента между учениками. Пристальное внимание проверяющие уделили организации воспитательной работы со школьниками.

Выяснилось, что педагогическим коллективом школы не обеспечена безопасность обучающихся во время образовательного процесса, не организована замена отмененного урока иным уроком либо иным мероприятием, дети были оставлены без присмотра. Помимо этого, критике подвергли и работу классного руководителя, который не сообщил об инциденте своему начальству и родителям. Претензии прокуратуры имелись и к тому, как педагог организовал воспитательную и профилактическую работу в части раннего выявления детского и семейного неблагополучия.

Напомним, 19 ноября 2018 года на территории школы Краснокамска ученица получила травмы. Мать девочки утверждала, что ушибы стали следствием конфликтной ситуации. Одноклассники сначала бросали снежки в двух детей, потом девочку начали бросать из рук в руки, пятиклассница упала и ударилась головой. Когда ребёнок попытался убежать, то ему подставили подножку. Школьница упала и ударилась сильно позвоночником. Девочку впоследствии завели в школу и отправили на урок. Ночью у нее начались судороги и возникли головные боли.

Когда женщина пришла в школу, чтобы прояснить ситуацию, то, по ее утверждению, испытала давление со стороны представителей образовательного учреждения. Ей рекомендовали не подавать заявление в правоохранительные органы.

Примечательно, что в начале служебной проверки минобр края заявлял, что не установлено умысла причинения вреда, так же как не установлены и неприязненные отношения между учениками — участниками конфликтной ситуации.