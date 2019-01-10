Барнаул, 10 января, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Врачу высшей категории, кандидату медицинских наук и депутату Алтайского краевого заксобрания Павлу Шумихину приходилось работать с онкологическими больными и диагностировать при осмотре онкологическое заболевание наподобие того, от которого в ночь на 10 января умер маленький мальчик из Черемхово (Иркутская область). Напомним, его история получила широкую огласку после того, как была озвучена не декабрьской конференции российского президента Владимира Путина. Оценивая в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM ситуацию с оказанием помощи таким больным, Павел Шумихин, в частности, отметил:

Люк Филдс. Доктор. 1891

«Мне порой приходилось оказывать паллиативную помощь запущенным пациентам. Хотелось бы отметить, что в нашей стране проблематичной является ранняя диагностика онкологической патологии, когда возможно успешное излечение практически в 100% случаев, а совсем не недостаток новых технологий в лечении. Виной этому слабое, порой деморализованное, если говорить военным языком, амбулаторно-поликлиническое звено, на этапе которого и проводится ранняя диагностика.

Что касается современных схем лечения, то тут достигнут основательный прогресс. В онкоцентрах проводятся необходимые химиотерапия, лучевая терапия, радикальные оперативные вмешательства, но ценность применения новейших методик стремится к нулю при позднем выявлении опухоли».

Его коллега, кандидат медицинских наук, общественник Константин Емешин полагает, что в решении проблем онкологической службы есть два принципиальных «ограничителя». Как и Павел Шумихин, он тоже указал на вопросы раннего выявления заболевания.

«Первое — выявление заболевания. Это, прежде всего, первичное звено и использование в этом звене современных методов выявления «предвестников» начала онкозаболевания, так называемое выявление «маркеров». К сожалению, Россия отстает в развитии этих технологий и нет производства необходимых материалов. А что касается «первичного звена», то недавно я общался с нашим алтайским министром здравоохранения Дмитрием Поповым и он со мной поделился, что пока не подписал «порядки» оказания помощи онкобольным в Алтайском крае, поскольку видит очень много «прорех» в организации помощи в «первичном звене», — пояснил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Константин Емешин.

Вместе с тем он отметил, что внедрение методик выявления «маркеров» тормозится не только в России, но и даже в США.

«А вот тут второй ограничитель — современные технологии позволяют лечить практически любой рак, но зачастую это стоит безумных денег. У общества и государств просто нет таких ресурсов. Но зато в мире уже развиты эти дорогостоящие технологии. И здесь зачастую начинается конкуренция, когда эти фирмы, обеспечивающие эти дорогие технологии, не заинтересованы в ранней диагностике и широком распространении «маркерных» технологий раннего выявления и внедрения эффективных, но крайне дорогих технологий. Поэтому в онкологии серьезный ограничитель — это финансовые возможности, но, конечно, и фактор «внимательный врач» тоже важен», — заключил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2018 года в ходе пресс-конференции к Владимиру Путину обратился журналист из Владивостока, который сообщил о трудной ситуации с онкобольным мальчиком из Черемхово, и президент пообещал помочь с транспортировкой. Однако в этот же день был проведен консилиум с НИИ Бурденко и столичных врачей, которые пришли к выводу, что методов лечения нет.

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В ночь на 10 января 2019 года трёхлетний Влад, у которого в мае 2017 года случайно обнаружили рак четвертой стадии (нейробластома забрюшинного пространства) скончался.