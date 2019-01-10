Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 января, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Попытка мужчины отобрать мобильный телефон у молодой девушки, которая ждала такси, закончилась для него плохо: «жертвой» оказалась боец UFC Польяна Виана, сообщает CBS.

Цитата со страницы Дэйны Уайта в Twitter Польяна Виана (слева)

По сообщениям, Виана, которая ждала такси возле своей квартиры в Рио-де-Жанейро, избивала грабителя, пока на место не прибыла полиция, чтобы арестовать его.

«Он спросил у меня время, я ответила, и увидела, что он не собирается уходить, — рассказала Виана, — я собралась убрать телефон, а он сказал: «Дай мне телефон. Не пытайся реагировать, потому что я вооружен». Затем он положил руку (видимо, на пистолет), но я поняла, что под ней слишком мягко».

Оказалось, что «пистолет» был просто вырезан из картона.

26-летняя Виана, которая дебютировала в UFC в 2018 году, последовала инстинкту и решила ударить первой, причем лучшим способом, который знала.

«Он был очень близко ко мне. Поэтому я подумала, что, если это все-таки пистолет, у него не будет времени его вытащить. Поэтому я встала и нанесла серию ударов. Он упал, я провела захват сзади, затем усадила его на то же место, где мы были раньше, и сказала, что теперь будем ждать полицию».

В какой-то момент во время драки грабитель попросил Виану позвонить в полицию, потому что боялся, что она «побьет его больше». После того как полицейские приехали, она сопровождала их, чтобы отвезти мужчину в медицинское учреждение, а затем дала показания. Президент UFC Дэйна Уайт в твиттере опубликовал фото самой Вианы и окровавленного «парня, который пытался ограбить ее».

Напомним, UFC — спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру.