Москва, 10 января, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Рост цен на бензин был ожидаемым именно в начале января 2019 года из-за повышения НДС, а также увеличения акцизного сбора с 1 января в 1,5 раза. В России увеличились акцизы на бензин и дизтопливо — до 12,3 тыс. рублей и 8,5 тыс. рублей за тонну соответственно. Как следствие влияния этих двух факторов — состоялся скачок цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобильное движение

«По Москве, например, стоимость литра А-95 выросла в среднем на 1,4%, или 0,6 рубля, А-92 +2,4% (1,1 рубля), дизель +1,3% (0,6 рубля). Окончательный ли это удар по карману автовладельцев? Нет, не окончательный. Пока что при ценообразовании учли два основных фактора и один из них спекулятивно, заранее.

Так, далее российских граждан ждет вторая волна повышения цен снова-таки из-за изменения акцизного сбора в феврале (может ближе к весне), и в дополнение представители этого бизнеса будут учитывать валютные колебания и риски для прибыльности своих структур», — пояснил эксперт.

То есть при любых волнах девальвации рубля можно ждать отражение на динамике цен на бензин. За 2018 год владельцы бизнеса уже продемонстрировали недовольство низким уровнем рентабельности бизнеса по сравнению с другими годами, потому сейчас, под прикрытием всех выше озвученных факторов, будут «нагонять упущенное». То есть о средних показателях роста стоимости литра в 1,5% по России уже речи не идет.

«Остановится ли население от поездок на автомобилях? Частично — да. В 2019 году ожидаемый уровень инфляции в России составит 5,5−6%. При этом, по опросам исследований авторитетных организаций, 80% компаний планируют увеличить зарплаты на 6% в среднем.

Из них 48% повысят зарплату на индивидуальный процент, а 15% компаний повысят зарплату на единый процент. То есть снижение платежеспособности автолюбителей будет эпизодическим», — высказал свое мнение Удилов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в России выросли акцизы на бензин и дизельное топливо. Акцизы за тонну бензина увеличились на 2,7 тыс. рублей и составили 8,258 тыс. рублей, а за тонну дизтоплива — на 3,7 тыс. рублей, достигнув 11,892 тыс. рублей.

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