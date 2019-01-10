Мадрид, 10 января, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос забил сотый гол в карьере. Рамос реализовал пенальти в матче чемпионата Испании с «Леганесом».

(сс) Кирилл Венедиктов / soccer.ru Серхио Рамос

Для Рамоса этот гол стал 80-м в составе «Реала». Также он забил 17 голов за сборную Испании и три — за «Севилью».

Отметим, что «Реал» разгромил «Леганес» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании со счётом 3:0.

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