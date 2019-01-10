Москва, 10 января, 2019, 14:26 — ИА Регнум. В Минпросвещения России завершена работа над законопроектом, определяющим новые подходы к передаче детей-сирот на воспитание в семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Отмечается, что новый закон позволит более активно развивать в России институт опеки, а также «совершенствовать условия для подготовки лиц, желающих взять в свою семью ребенка-сироту».

«Предлагается ввести в федеральное законодательство понятие «сопровождение», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве рассказали, что данным полномочием будут наделены уполномоченные региональные органы власти, а также некоммерческие организации (НКО).

Кроме того, в проект закона было добавлено положение о порядке восстановления усыновителей в обязанностях родителей, в том случае, если раньше их лишили этой возможности.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября Министерством просвещения России была завершена работа над законопроектом, вносящим в Семейный кодекс РФ поправки, позволяющие носителям ВИЧ и вируса гепатита С усыновлять детей.

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