Москва, 10 января, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Объяснить рост цен на топливо в России достаточно сложно. Одной из причин можно считать повышение НДС в 2019 году. Кроме того, опять подросли цены на нефть. Вместе с тем топливо покупается на бирже, при этом, когда растут биржевые котировки, растут и цены на бензин, заявил корреспонденту ИА REGNUM к. э. н., эксперт в сфере стратегической логистики Вячеслав Белобжецкий.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

«Однако почему растут цены на топливо, когда цена на нефть падает, непонятно. По этому поводу есть одно интересное мнение: нефтяники таким образом компенсируют себе потери от продаж на внешнем рынке. В частности, за рубежом цены на топливо на заправках четко коррелируют с изменениями мировых цен на нефть, в отличие от российского рынка», — отметил эксперт.

Ожидать, что цены на топливо снизятся при нынешней системе ценообразования и при слабой конкуренции в нефтедобывающей отрасли, не приходится, хотя государство предпринимает попытки остановить рост стоимости бензина. Например, осенью 2018 года нефтяники согласились сдерживать цены до весны. В России рыночная экономика, тем не менее она имеет элементы государственного регулирования. Видно, что представители власти встречаются с крупнейшими нефтяными компаниями и с ними о чём-то договариваются. Однако все эти соглашения носят временный и несистемный характер.

«Ситуация с ценами на бензин выглядит странно. Ресурсы принадлежат государству, но есть соглашения, по которым определенные компании имеют право на добычу нефти и газа. Получается, что государство разрешает этим компаниям добывать ресурсы, а потом упрашивает их не повышать цены на топливо.

Но должно быть иначе. Если ресурсы принадлежат государству, то оно должно четко определять цены и напоминать компаниям, что стоимость бензина не должна превышать фиксированную. Это должно быть прописано в рамках соглашения на разработку месторождения. Несомненно, повышение цен на бензин — это еще один шаг к инфляции», — высказал свое мнение Белобжецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в России выросли акцизы на бензин и дизельное топливо. Акциз за тонну бензина увеличились на 2,7 тыс. рублей и составили 8,258 тыс. рублей, а за тонну дизтоплива — на 3,7 тыс. рублей, достигнув 11,892 тыс. рублей.

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