Москва, 10 января, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Большинство жителей России заботятся об окружающей среде. 79% используют энергосберегающие лампочки, 74% экономят воду, электричество и газ, отказываются от личного транспорта в пользу общественного 40% респондентов. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Около трети опрошенных (32%) участвуют в мероприятиях по озеленению территории. 27% граждан сортируют бытовой мусор. При этом 47% заметили, что пока не делают этого, но хотели бы.

Также 33% жителей России сдают опасный мусор (батарейки, ртутные лампы, электронику) в специальные пункты приема.

Вместе с тем примечательно, что большинство граждан РФ (83%) не готовы участвовать в экологических акциях протеста и направлять средства в поддержку Фондов природы.

Опрос проведен 18 декабря 2018 года. В опросе приняли участие граждане в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, состояние окружающей среды в месте, где живут, 50% жителей России характеризуют как хорошее, 32% — как плохое, 15% — как удовлетворительное. Самая плохая экологическая ситуация в Уральском и Дальневосточном ФО.

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