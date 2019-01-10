Москва, 10 января, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Перевозки пассажиров поездами «Сапсан» в минувшем году увеличились на 7%, достигнув значения 5,5 млн пассажиров, сообщает 10 января пресс-служба Российских железных дорог.

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Отмечается, что в декабре 2018 года поезда «Сапсан» перевезли 405 тысяч пассажиров, что соответствует уровню в отчётном периоде предыдущего года, а в период новогодних и рождественских праздников 2018/2019 годов услугами «Сапсанов» воспользовались 172 тысячи пассажиров — на 1,2% больше, чем в праздники 2017/2018 годов.

«Всего с начала эксплуатации высокоскоростных поездов «Сапсан» ими перевезено 33,6 млн пассажиров. На долю поездов «Сапсан» приходится более половины пассажиропотока на линии «Санкт-Петербург — Москва». Занятость мест в высокоскоростных поездах приближается к 100%», — говорится в сообщении.

В пресс-центре ОАО РЖД напомнили, что в настоящее время между Москвой и Санкт-Петербургом ежесуточно курсируют до 15 пар поездов. Каждые сутки они перевозят в среднем более 15 тысяч пассажиров.

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