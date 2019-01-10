Москва, 10 января, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Госдума под аплодисменты перенесла обсуждение законопроекта о смягчении требований к рекламе алкогольной продукции, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

Цитата из к/ф «Человек с киноаппаратом». реж Дзига Вертов. 1929. СССР Пивная кружка

«Будем рассматривать законопроект на следующей неделе на Совете Думы», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты оппозиционных фракций указали на то, что категорически против законопроекта выступил Минздрав, а также обратили внимание на отсутствие официального отзыва правительства.

В декабре депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, направленный на изменения правил рекламы пива. Инициатива направлена на то, чтобы отменить запрет на использование в рекламе любого алкоголя образов людей и животных, а также разрешить рекламу пива и алкогольных напитков на основе пива на ТВ и радио с 23 до 7 часов.

Предполагается, что такая реклама может появляться только в ходе трансляций спортивных соревнований. Кроме того, законопроект также разрешает размещать рекламу пива в печатных СМИ, но не на первой и не на последней странице.