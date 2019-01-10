Москва, 10 января, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Позиция НАТО, представитель которого заявил о готовности этого военного блока вести переговоры с Россией по поводу перспектив Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), несерьёзная, полагает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 10 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее высказывание помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалеса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Я думаю, что это военная риторика, — сказал Мухин. — Стороны — подписанты ДРСМД — это Россия и США. НАТО там не фигурирует, и поэтому заявления со стороны представителей НАТО вызывают некоторое удивление. Если это позиция США, то мы будем разговаривать, а если это позиция НАТО, то мы это учтём, но это несерьёзно. Разумеется, позиция НАТО не может разойтись с позицией Вашингтона, но в данном случае имеет место оперативная игра. НАТО пытается представить позицию США более миролюбивой, чем она есть на самом деле. Игра в доброго и злого полицейского. Якобы США — злой полицейский, а НАТО — добрый. Но мы тоже смотрим голливудские фильмы и прекрасно понимаем, о чём идёт речь».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Альваргонсалеса, Североатлантический альянс настроен на поддержание диалога с Россией по вопросам безопасности в Европе, а также и по перспективам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, несмотря на то, что вопрос сохранения ДРСМД относится в большей мере к сфере взаимоотношений России и США, диалог следует вести и с другими структурами.

«Мы должны продолжать диалог в формате Совета Россия — НАТО и на других площадках по всем вопросам, в том числе по теме ДРСМД», — сказал представитель НАТО.