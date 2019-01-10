Москва, 10 января, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Десятого января начинается новый этап по отбору участников на обучение в образовательном модуле «Политический лидер» Высшей партийной школы «Единой России» в формате записи видеорезюме. В то же время приём заявок продолжится до 15 января. Об этом сообщила первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Ольга Баталина, отметив, что на сегодняшний день получено более пяти тысяч заявок.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

«Десятого января начинается следующий этап отбора потенциальных участников — создание видеорезюме по трем темам, которые желающие пройти обучение должны записать и выложить в личном кабинете. Участникам нужно рассказать, почему именно они должны войти в состав кадрового резерва партии, что они хотят изменить вокруг себя, в каких ситуациях смогли реализовать свои лидерские качества», — сообщила Ольга Баталина.

Также она отметила, что на сегодняшний день получено более пяти тысяч заявок на обучение.

«Средний конкурс на одно место сейчас составляет 34 человека. Лидерами по количеству поданных заявок остаются Ростовская и Калининградская области, Москва, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Пермский край, Липецкая и Московская области, а также Республика Мордовия и Астраханская область», — заключила заместитель секретаря Генерального совета партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Политический лидер» — это первый модуль программы партийного обучения в рамках Высшей партийной школы. Это обучение ориентировано на политиков со стажем, людей с опытом общественной работы. Всего в этом году будет отобрано 150 участников, для которых в Москве пройдет недельное обучение и лучшие будут зачислены в кадровый резерв партии.