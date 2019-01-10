Лондон, 10 января, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Пойти на сокращение рабочих мест на своих предприятиях в странах Европы планирует автомобильная компания Ford для возвращения прибыльности производства, сообщает британский телеканал Sky News.

Эмблема Ford

Руководство компании намерено пойти на консолидацию штаб-квартир в Великобритании.

«Мы принимаем решительные меры для трансформации бизнеса компании Ford в Европе», — подчеркнул вице-президент компании Стивен Армстронг.

«Мы инвестируем в автомобили, услуги, сегменты и рынки, которые наилучшим образом поддерживают долгосрочную прибыльность бизнеса, увеличивая вложения наших вкладчиков и поставляя нашим клиентам автомобили самого высокого качества», — добавил он.

На предприятиях компании в Соединенном Королевстве, как отметил производитель автомобилей, работает 13 тыс. человек.