Москва, 10 января, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Законопроект о деятельности адвокатов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января. Выплаты адвокатам ставятся в зависимость от результата юридической помощи.

Адриан ван Остаде. Адвокат в своем кабинете (фрагмент). 1637

Порядок изменения членства в региональной адвокатской палате дополняется указанием на то, что адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности менее пяти лет, вправе изменить членство в адвокатской палате на основании решения совета палаты, членом которой он является, согласованного с Федеральной палатой адвокатов.

Уточняется правовое регулирование организации и деятельности адвокатского бюро: в частности, предлагается закрепить возможность установления в партнерском договоре адвокатского бюро иерархии партнеров и дифференциации их прав и обязанностей.

Исключается требование о том, что в числе учредителей коллегии адвокатов должно быть минимум два адвоката, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет.

Закрепляется обязанность Федеральной палаты адвокатов обеспечивать соблюдение адвокатскими палатами субъектов РФ законодательства об адвокатуре, в том числе вводится возможность президента Федеральной палаты адвокатов истребовать дисциплинарное дело из адвокатской палаты субъекта РФ.

Кроме того, поправками расширяется перечень оснований приостановления статуса адвоката за счет такого основания, как обращение адвоката в адвокатскую палату с соответствующим заявлением.

Также предлагается увеличить численность совета Федеральной палаты адвокатов до 33 человек (вместо 30).

Одновременно вводится положение о возможности включения в соглашение адвоката с клиентом условия, согласно которому размер или выплата доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи.