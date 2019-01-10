В России готовят ответ Японии, Турция непреклонна: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 января, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- В Госдуму внесён законопроект, запрещающий передачу Курил Японии;
- В Анкаре не исключили закупку американских систем Patriot;
- В Китае подтвердили, что аналогов С-400 нет;
- В России увеличили размер надбавки к пенсии по возрасту;
- Недопоставка материалов для лайнера МС-21 будет компенсирована.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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