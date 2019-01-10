Волгоград, 10 января, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Волгоградская область перешла на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. В области начал работу региональный оператор по ТКО. В областном центре был составлен список из 300 мусорных площадок, на которых требовался усиленный вывоз отходов. Несмотря на то, что региональный оператор работал в течение всех новогодних праздников, 10 января жители города продолжают жаловаться на мусорные завалы на контейнерных площадках, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Горы мусора

Новая система обращения с отходами начала действовать 1 января. Региональным оператором была выбрана компания «Управление отходами — Волгоград», которая централизованно вывозит мусор с контейнерных площадок. Во время новогодних праздников, по данным мэрии Волгограда, работа велась в усиленном режиме, в том числе была создана горячая линия, на которую можно позвонить и оставить обращение о проблеме.

«В период новогодних праздников организовано круглосуточное дежурство ответственного персонала в структурных подразделениях мэрии, которые ведут ежедневный мониторинг ситуации по организации работы по вывозу твердых коммунальных отходов. Те площадки, которые находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, мы держим на особом контроле», — сообщил заместитель главы Волгограда Олег Тетерятник.

В городе работают около 70 единиц спецтехники. Среди них есть и мусоровозы, которые перемещают отходы с контейнерных площадок на полигоны. По словам представителя регоператора Евгения Галушкина, каждый день компания приводит в порядок около 70 захламленных контейнерных площадок, на которых отходы копились долгое время.

«Только в Краснооктябрьском районе за последние несколько суток в надлежащее санитарное состояние приведено 37 площадок, в Советском — 34, в Центральном — 12. Все площадки планируется привести в надлежащее состояние к 9 января», — сообщал Евгений Галушкин 7 января.

Однако привести в порядок все контейнерные площадки в городе не удалось. Сообщения продолжают поступать и на горячую линию, и в СМИ. Например, альтернативную горячую линию организовало издание «V1.ru». Пока лидер по числу обращений — Краснооктябрьский район.

«С прошлого года к нам ни разу не приезжали, — сообщил 10 января изданию житель дома № 19 по улице Ломакина. — Интересно вообще, по какому принципу убирают дворы? На соседних улицах чисто, а у нас уже не мусорка, а настоящая свалка».

При этом, по данным ООО «Управление отходами — Волгоград», с 1 января из дворов Волгограда вывезли около 140 тыс. кубометров мусора. 80 тыс. отправились на полигоны, 60 тыс. — на мусороперегрузочные станции. Сложившуюся ситуацию в компании объясняют тем, что за новогодние праздники количество мусора увеличилось почти на четверть. Ликвидация спонтанных свалок и зачистка контейнерных площадок продолжается.

«Начало работы оператора пришлось на новогодние каникулы — в традиционно «мусороемкий» для всех регионов период объёмы ТКО почти на четверть превысили среднесуточные расчетные значения. Этот фактор, а также необходимость вывоза скопившихся ранее на некоторых площадках отходов повлияли на ритмичность выполнения функциональных обязанностей регионального оператора в ряде районов. В настоящее время реализуется комплекс мер, направленный на своевременную зачистку контейнерных площадок, ликвидацию спонтанных свалок», — сообщили в компании.