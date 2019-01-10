Сеул, 10 января, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Южная Корея занимает 2-е место в списке стран с самыми удобными паспортами для путешествий, сообщает YTN.

Паспорт

Консалтинговая фирма Великобритании Henley & Partners провела исследование на тему «удобных паспортов мира», опираясь на данные Международной ассоциации воздушного транспорта о количестве граждан каждой страны мира, которые могут ежегодно путешествовать без визы.

В результате исследования выяснилось, что по состоянию на 2019 год, владельцы японского паспорта могут посетить 190 стран мира без визы. Затем идут граждане Южной Кореи и Сингапура — 189 стран, Дании, Финляндии, Италии и Швеции — 187 стран, Люксембурга и Испании — 186 стран.

С другой стороны, владельцы паспортов Афганистана и Ирака могут посетить лишь 30 стран в рамках безвизового режима, граждане Сомали и Сирии — 32 страны, жители Пакистана — 33, граждане Йемена — 37, а жители Эритреи — 38.

С каждым годом все больше стран, водят безвизовые режимы. В 2006 году путешественники со всего мира могли посетить в среднем только 58 стран, однако за 12 лет этот показатель увеличился до 107.