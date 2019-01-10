Чебоксары, 10 января, 2019, 13:24 — ИА Регнум. В Чувашии в 2019 году начнут вручать новую государственную награду — знак материнской славы «Анне» (в переводе с чувашского «мать»). На изготовление первой партии из 63 комплектов предусмотрено почти 300 тыс. рублей: знак будет сделан из томпака, эмали и позолоты. Соответствующее извещение о проведении запроса котировок опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Эскиз

Заказчиком является администрация главы Чувашии. Начальная стоимость контракта по изготовлению 63 знаков материнской славы определена в размере 295 470 рублей. Данные средства предусмотрены в республиканском бюджете Чувашии. К участию в закупке будут допущены только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, при этом предусматривается возможность одностороннего отказа от исполнения контракта.

«Знак материнской славы Чувашской Республики «Анне» изготавливается из томпака (сплав меди с цинком) с позолотой (покрытием золотом 585 пробы). Размер знака — 36×36 миллиметров», — говорится, в частности, в техническом задании.

«Колодка знака размером 26×19 миллиметров представляет собой стилизованное изображение чувашского национального головного убора замужней женщины (сурпана), покрытого белой эмалью, и наспинного элемента женской чувашской национальной одежды (хӳре) длиной 10 миллиметров, шириной 4 миллиметра, на котором на фоне красной эмали изображены рельефные позолоченные монеты», — отмечается также в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, знаком материнской славы «Анне» будут награждаться матери, проживающие на территории Чувашии, воспитывающие или воспитавшие пять и более детей, — «достойных граждан Российской — Федерации». По официальным данным, в Чувашии проживают «почти 700 семей, имеющих пять и более детей». Ранее заявлялось, что планируется наградить почётным знаком в 2019 году 80 матерей (количество семей, имеющих семерых и более детей), с 2020 года — по 28 матерей ежегодно.

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Напомним, награду матерям вводят почти через три года после урезания социальной поддержки семей. В 2016 году республиканский маткапитал (100 тыс. рублей) и ежемесячное пособие на ребёнка в повышенном размере стали получать только семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. Также пересмотрели в сторону оптимизации и компенсацию за посещение детского сада.