Красноярск, 10 января, 2019, 13:42 — ИА Регнум. В Красноярском крае в связи с так называемой «мусорной реформой» в последнее время на слуху ситуация в столице региона — городе Красноярске. Ни для кого не секрет, что во время новогодних праздников миллионный город буквально «утонул» в мусоре. К решению проблемы подключились краевые власти.

ИА REGNUM Мусор

9 января министр экологии и рационального природопользования края Владимир Часовитин провёл выездное совещание по организации вывоза мусора с левобережья Красноярска. Как сообщили ИА REGNUM в минэкологии, участие в мероприятии приняли и представители регионального оператора левобережной технологической зоны — ООО «Красноярская рециклинговая компания» (КРК).

О том, что мусорные контейнеры переполнены и территория вокруг них захламлена, красноярцы активно сообщали на горячую линию профильного министерства. По словам Часовитина, вопрос вывоза мусора на левобережье города стоит остро.

«Я категорически недоволен сложившейся ситуацией с вывозом мусора на левом берегу Красноярска. Нет серьёзных подвижек и с вывозом крупногабаритного мусора. К числу основных проблем левобережного регоператора относится и отсутствие должного взаимодействия с населением», — сказал министр.

Он добавил, что не налажена обратная связь с горожанами:

«Регоператор реагирует не на все поступившие звонки, в связи с чем зафиксирован высокий процент повторных обращений».

Однако, по информации региональных властей, работа по спасению Красноярска от мусора всё же ведётся. На сегодняшний день в основном устранена проблема накопления отходов в мусоропроводах в многоквартирных домах.

Заявки от красноярцев принимают специалисты call-центра. На основе этой информации составляются маршрутные листы для спецтранспорта по вывозу мусора. Также КРК привлекла для уборки замусоренных территорий вокруг контейнерных площадок ещё одного подрядчика. Продолжается работа по заключению договоров с юридическими и физическими лицами на вывоз отходов.

В целом скопившийся на левобережье Красноярска мусор обещают убрать за несколько ближайших дней. По крайней мере, именно такое поручение Часовитин дал региональному оператору.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, за праздничные дни из всех районов города было вывезено более 3,5 тысячи тонн мусора.

По информации мэра Красноярска Сергея Ерёмина, режима ЧС удалось избежать:

«В праздники я регулярно инспектировал территорию города, был в Черёмушках, в Советском районе, Железнодорожном, Октябрьском, Свердловском. На левобережье вопрос по вывозу мусора стоит острее. После штаба и всех предпринятых мер удалось избежать режима ЧС».

Ерёмин подчеркнул, что на сегодняшний день силами муниципальных предприятий необходимо оказать техническую помощь региональным операторам и компаниям, занимающимся вывозом бытовых отходов. Известно, что на площадках временного хранения скопилось порядка 450 тонн мусора.

Добавим, «мусорными проблемами» озабочены не только краевые и городские власти. Как сообщает на своей странице в соцсети депутат регионального Заксобрания Илья Зайцев, он завершил работу над обращением к министру экологии Часовитину. В обращении обозначено следующее требование:

«Исключить период с 1 по 8 января из платежек за вывоз ТКО для населения, переложить на регоператоров расходы по борьбе с крысами и очистке мусоропроводов после коллапса, который случился на праздниках, и привлечь надзорные органы для проверки операторов, чтобы такого больше не повторялось».

Ранее Зайцев также направил депутатский запрос в ФАС с просьбой проверить закупки КРК, которая «заключила три контракта на вывоз мусора на территории левобережной технологической зоны с питерской фирмой на сумму почти 3 миллиарда рублей».

И всё же, как отметил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов, для решения «мусорного вопроса» мобилизованы все ответственные службы. За праздники сверх нормы потребления накопилось примерно 50% мусора. Каждые сутки в городе образуется 500 тонн мусора, в праздники появлялось дополнительно 250 тонн каждый день, передают «Городские новости».

"Наша первоочередная задача — убрать критический объём мусора, который появился за праздники. Мы считаем, что это работа четверга-пятницы, и, надеемся, в субботу работа будет уже выполнена», — сказал Логинов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России стартовала «мусорная реформа». Работа с мусором отныне будет организована по новой схеме. На этот рынок пришли региональные операторы, ранее отобранные по итогам конкурсов. Изменения повлекли за собой рост стоимости услуги по вывозу мусора.

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14 декабря 2018 года стало известно, что в Красноярском крае утвердили тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов. По данным министерства тарифной политики Красноярского края, в регионе выделено 19 технологических зон.

Что касается Красноярска, в левобережной зоне (региональный оператор ООО «Красноярская рециклинговая компания») тариф составляет 1139,18 руб./м3; в правобережной (региональный оператор ООО «Ростех») — 1250,12 руб./м3. С учётом утверждённых нормативов накопления отходов ежемесячная плата на левобережье составит 79,74 руб./чел. для многоквартирных домов и 125,31 руб./чел. для жилых домов (частный сектор). На правобережье цифры такие — 87,51 руб./чел. для многоквартирных домов и 137,51 руб./чел. для жилых домов в частном секторе.

По другим технологическим зонам края плата составит от 63,39 руб. до 124,39 руб. на одного человека в месяц в многоквартирных домах и от 99,61 руб. до 199,03 руб. в жилых домах. При этом, как уточнили в министерстве, максимально высокая плата сложилась в северных территориях — в Мотыгинской, Абанской, Северо-Енисейской, Кодинской, Таймырской технологических зонах. Это связано с отдалённостью объектов и низкой плотностью населения.