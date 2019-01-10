Москва, 10 января, 2019, 13:04 — ИА Регнум. В новогодние праздники в аэропортах Московского авиационного узла значительно увеличился поток пассажиров — на 14,5%. Выполнено 17 тыс. 661 рейс (+9,2%), сообщили в Росавиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании рейса

С 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево обслужили 2,231 млн пассажиров (в 2017 году — 1,948 млн пассажиров).

Наибольшее количество пассажиров обслужил аэропорт Внуково 4 млн 67,1 тыс. человек (+32,6%), на втором месте — Шереметьево — 1,142 млн пассажиров (+22,6%), на третьем — Домодедово — 621 тыс. 887 пассажиров.

В Росавиации отметили, что по России в основном спросом пользовались рейсы в Сочи. Среди международных направлений наиболее популярными стали: горнолыжные курорты Европы, Куба, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ.

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Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры назвали самые популярные туры для бронирования на Новый год и новогодние каникулы. Лидером продаж туров на новогодние праздники новогодних продаж стала Турция, затем шли Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Индия.

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