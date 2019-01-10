Анкара, 10 января, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Военная операция Турции в Сирии не зависит от вывода войск США из арабской республики, заявил 10 января глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу, сообщает британское агентство Reuters.

Турецкие войска

С таким заявлением он выступил в интервью турецким СМИ. По словам дипломата, Анкара не может ожидать, что США заберут все выданное ими курдским вооруженным формированиям оружие.

Напомним, Турция считает курдские Отряды народной самообороны (YPG) частью запрещенной в стране, а также США и ЕС организации Рабочая партия Курдистана. Ее члены стремятся создать курдскую автономию на юго-востоке Турции, а также совершают регулярные диверсии против полиции и военнослужащих Турции.